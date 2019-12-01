بن علوي مجددا إلى طهران لسبب غير معلن!

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، سيزور طهران غدا الاثنين، ويلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ولم تذكر الخارجية الإيرانية سبب الزيارة المرتقبة.

وتحافظ سلطنة عمان، رغم التوتر بين إيران ودول الخليج العربية الأخرى، على علاقات جيدة مع طهران.

وزار بن علوي طهران في شهر مايو الماضي، حيث التقى نظيره جواد ظريف، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات