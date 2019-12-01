 
مباشر

بن علوي مجددا إلى طهران لسبب غير معلن!

أخبار العالم

بن علوي مجددا إلى طهران لسبب غير معلن!
Reuters FAISAL AL NASSER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtfe

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، سيزور طهران غدا الاثنين، ويلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ولم تذكر الخارجية الإيرانية سبب الزيارة المرتقبة.

وتحافظ سلطنة عمان، رغم التوتر بين إيران ودول الخليج العربية الأخرى، على علاقات جيدة مع طهران.

وزار بن علوي طهران في شهر مايو الماضي، حيث التقى نظيره جواد ظريف، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شرطي في لبنان يعتدي على فتاة بعد مقاومتها لاعتقالها