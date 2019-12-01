غادر وفد يوناني رفيع المستوى مراسم رسمية أقيمت بمناسبة افتتاح خط أنابيب الغاز عبر الأناضول احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيها.

وصرّح أردوغان، في كلمة ألقاها أثناء مراسم ربط خط أنابيب "تاناب" مع خط أنابيب "تاب" العابر للبحر الأدرياتيكي، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا أمس السبت، بأن أنقرة لن توقف عمليات التنقيب والحفر قبالة سواحل قبرص، مشددا على أن حقوق القبارصة الأتراك في المتوسط تتعرض لانتهاكات.

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وتابع الرئيس التركي أن أنقرة تتصرف ضمن إطار القانون الدولية و"لن تجبرها أي صرخات" على سحب سفنها العاملة على التنقيب والحفر في جرف "جمهورية شمال قبرص".

وأثارت هذه التصريحات غضب الوفد اليوناني برئاسة نائب وزيرة الطاقة والبيئة، ديميتروس إيكونومو، ودفعته إلى الانسحاب من المراسم بعد دقيقة من كلمة أردوغان.

وقال المسؤول اليوناني لقناة Skai إن تصريحات الرئيس التركي لم تفاجئه، وأشار إلى أن المواضيع التي تطرق إليها أردوغان لا علاقة لها بملف خط الأنابيب، معتبرا ذلك "استفزازا موجها ضد أثينا".

من جانبها، وصفت الخارجية اليونانية أردوغان بأنه "أكبر مخالف للقانون الدولي في المنطقة"، متهمة أنقرة بتقويض استقرار المنطقة وتجاهل مصالح شعوبها وعدم الالتزام بمبادئ حسن الجوار.

وأعربت الوزارة عن أسفها إزاء "استغلال الرئيس التركي مشروعين للتعاون السلمي في استعراض للخطاب العسكري وتجاهل الشرعية الدولية"، مؤكدة أن انسحاب الوفد اليوناني كان نتيجة منطقية لتصرفات أردوغان هذه، وأبدت أملها في أن تدرك القيادة التركية أن "احترام القانون الدولي واجب يترتب عليها".

المصدر: نوفوستي