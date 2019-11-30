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رئيس البرلمان الإيراني يعلن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة

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رئيس البرلمان الإيراني يعلن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة
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رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني
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أعلن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت، عدم نيته المشاركة في الانتخابات التشريعية في شهر فبراير القادم.

وقبل يوم من بدء تسجيل المرشحين لانتخابات البرلمان، صرح لاريجاني، الذي تمكن من البقاء في رئاسة البرلمان منذ العام 2008، بأنه من دواعي فخره أنه كان ممثلا عن مدينة قم لثلاث دورات متتالية من 4 سنوات، مشيرا إلى دور أهالي هذه المدينة في الثورة الإيرانية.

مع ذلك، أكد لاريجاني أن لا خطة لديه للمشاركة في الدورة الحالية للانتخابات البرلمانية.

ويرى مراقبون أن عدم ترشح لاريجاني لانتخابات البرلمان يدعم تكهنات تحدثت عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية عام 2021.

ويبدأ تسجيل المتطوعين للانتخابات البرلمانية الإيرانية اعتبارا من يوم الأحد، على أن يقوم مجلس صيانة الدستور باختيار الأسماء المخولة للترشح وخوض الانتخابات، وأن يجري الاقتراع في 21 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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