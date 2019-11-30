أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية عن تجميد أموال موظفي قناة "إيران إنترناشيونال" في الداخل، مهددة بملاحقتهم دوليا، ومتحدثة عن تمويلها من السعودية وعملها على "تحريض الجمهور".

وأفادت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم السبت بهذا الصدد، باعتقال عدد من المواطنين الذين كانوا على علاقة مع القناة، ويرسلون لها لقطات فيديو وينفذون أوامرها في إضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة بهدف زيادة حدة الاحتجاجات مؤخرا على خلفية قرار السلطات الإيرانية رفع أسعار البنزين في البلاد.

واعتبرت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيانها أن أنشطة قناة "إيران إنترناشيونال" وموظفيها "تعتبر تعاونا مع أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأعمال الإرهابية".

وقال البيان إن القناة، التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، "تمول بميزانية ضخمة من السعودية، وقد عملت على تحريض جمهورها ضد الجمهورية الإسلامية وتضخيم الاحتجاجات الأخيرة".

المصدر: RT