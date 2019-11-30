أفغانستان.. مقتل قائد عسكري بارز بلغم لـ "طالبان"

أعلنت السلطات الأفغانية أن تفجير لغم أرضي مزروع في جانب طريق بولاية هلمند جنوب البلاد، أودى بحياة عسكريين اثنين، أحدهما قيادي بارز برتبة جنرال.

وأكد عمر زواق، المتحدث باسم حاكم الولاية، أن "التفجير استهدف، اليوم السبت، رتلا عسكريا في منطقة مرجة، وقتل جراءه الجنرال ظاهر غُل مقبل، قائد وحدة الحدود في الجيش الأفغاني، ويعد أنه كان هدف الهجوم".

وأشار المتحدث إلى أن التفجير أسفر أيضا عن إصابة مسؤولين أمنيين اثنين ومراسل من قناة "شمشاد" التلفزيونية.

وأعلنت حركة "طالبان" التي تسيطر على معظم أراضي الولاية مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: أسوشيتد برس