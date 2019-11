رياضي إيراني هرب من بلاده يعلن نيته المشاركة بمسابقة في تل أبيب

View this post on Instagram

سلام به همه هموطنان عزیز من تصمیم گرفتم برای مسابقات گرندپری به کشور اسرائیل برم من به عنوان اولین ورزشکار ایرانی که تصمیم گرفته به کشور اسرائیل بره امیدوارم نماینده خوبی برای تمام ورزشکارهای ایرانی و مردم ایران باشم تا به دنیا ثابت کنیم که ورزش از سیاست جداست التماس دعا😘👊🏻😉