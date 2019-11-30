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رياضي إيراني هرب من بلاده يعلن نيته المشاركة بمسابقة في تل أبيب

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رياضي إيراني هرب من بلاده يعلن نيته المشاركة بمسابقة في تل أبيب
Reuters
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أعلن لاعب الجودو الإيراني، محمد رشنونزاد، الذي هرب من بلاده وحصل على صفة لاجئ في هولندا عام 2017، عن نيته المشاركة في بطولة ستقام في إسرائيل أوائل العام المقبل.

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وأكد اللاعب الذي يشارك في المسابقات الدولية ضمن فريق اللاجئين التابع للاتحاد الدولي للجودو، على حسابه في "إنستغرام" أمس الجمعة، أنه سيشارك في مسابقات جائزة تل أبيب الكبرى في يناير المقبل، معربا عن أمله في أن يمثل "إيجابا شعب إيران ورياضييها" كي يظهر أن "الرياضة مفصولة عن السياسة".

وكان الاتحاد الدولي للجودو قد قرر في وقت سابق من العام الجاري تعليق مشاركة طهران في المسابقات الدولية التي ينظمها، على خلفية قضية اللاعب الإيراني الآخر، بطل العالم عام 2018، سعيد ملايي، الذي لجأ إلى ألمانيا واتهم سلطات بلاده بإجباره على الخسارة في المباراة نصف النهائية من بطولة العالم 2019 في طوكيو أمام منافسه من بلجيكا، وذلك لتفادي مواجهة الإسرائيلي، ساغي موكي، على الميدالية الذهبية.

المصدر: هآرتس

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