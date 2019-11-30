بسبب تصرف مشين من موظف.. "ستاربكس" تضطر للاعتذار من شرطي أمريكي! (صورة)

اعتذرت شركة "ستاربكس" بعد إقدام أحد موظفيها في أوكلاهوما الأمريكية على تقديم كوب قهوة لشرطي علقت عليه ورقة كتب فيها "خنزير"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

ففي صباح يوم عيد الشكر، قرر أحد ضباط شرطة أوكلاهوما أن يقوم بشيء لطيف لزملائه الذين يعملون معه خلال يوم الإجازة، فذهب إلى متجر "ستاربكس" المحلي واشترى 5 أكواب من القهوة.

لكنه تفاجأ بالتعليق الذي وضعه موظف المتجر على أحد الكؤوس، حيث كتب: "شوكولاتة ساخنة فنتي: خنزير"، الأمر الذي أثار غضبه معتبرا أنها إهانة كبيرة.

على إثر ذلك، أقدم رئيس قسم شرطة كيفر، جوني أومارا، على الاتصال بمتجر "ستاربكس" في مدينة غلينبول التابعة لمقاطعة تلسا في أوكلاهوما، وقدم شكوى بحق الموظف، لكنهم أجابوه بأنه سيتم تصحيح الأمر من خلال تقديم مشروب عليه التسمية الصحيحة، وهذا ليس الاعتذار الذي كان ينتظره، بحسب ما قاله في منشور بصفحته على "فيسبوك".

وقال أومارا: "إن ما يزعجني هو عدم الاحترام المطلق والكامل لضابط الشرطة الذي يقوم بدوريات في مدينته الصغيرة بدلا من العودة إلى المنزل والجلوس مع عائلته والاستمتاع بتناول وجبة ومشاهدة لعبة كرة قدم".

من جهته، وصف ممثل "ستاربكس" جوري مينديز، الحادث بأنه "غير مقبول على الإطلاق" و "لا يمثل التقدير العميق الذي نبديه تجاه الضباط الذين يعملون للحفاظ على أمان مجتمعاتنا".

وقال مينديز: "نأسف بشدة للضابط الذي ينفذ القانون على الموقف الذي عانى منه"، مضيفا أن الشركة قد تحدثت مباشرة إلى الضابط المعني.

كما أطلقت "ستاربكس" تحقيقا داخليا في الحادث، وتم تعليق عمل الموظف بانتظار صدور النتائج.

المصدر: "washington post"