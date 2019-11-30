تركيا تحتضن أول مؤتمر دولي حول "الأبارتايد" الإسرائيلي

احتضنت مدينة إسطنبول التركية، أمس الجمعة، المؤتمر العالمي الأول حول "الأبارتايد" (نظام الفصل العنصري) الإسرائيلي، والذي تستمر فعالياته يومين، بمشاركة منظمات دولية.

ويعقد المؤتمر الدولي تحت عنوان "المؤتمر العالمي الأول حول الأبارتايد الإسرائيلي: الأبعاد والتداعيات وسبل المواجهة"، في فندق ماريوت بمدينة إسطنبول.

ونظمت المؤتمر المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل العنصري، وبشراكة مع اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي.

ويتزامن انطلاق المؤتمر مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.

المصدر: الأناضول