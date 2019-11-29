فرنسا.. إخلاء محطة مترو في باريس إثر العثور على حقيبة مشبوهة

أخلت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا، يوم الجمعة، جزءا من محطة مترو "غار دو نور" (Gare du Nord) شمالي العاصمة باريس، إثر العثور على حقيبة مشبوهة.

وقالت الشركة في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن الإخلاء "استمر فترة وجيزة، لم تزد عن 40 دقيقة، وشمل جزءا من المحطة".

وأضافت أن التحذير بوجود جسم مشبوه هو"الثاني أو الثالث من هذا النوع اليوم الجمعة".

كما أشارت إلى أن التحذير الخاص بتلك الحقيبة "انتشر بشكل واسع" بين المتواجدين في المحطة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تلك الواقعة في باريس بعد حادثتي طعن واحدة في العاصمة البريطانية لندن، نتج عنها 3 قتلى بينهم منفذ الهجوم و3 مصابين، وحادثة أخرى في مدينة لاهاي الهولندية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص.

وتزامنت هذه الحوادث مع يوم "الجمعة السوداء"، حيث تقوم المتاجر بتخفيضات كبيرة ما يعزز حركة التسوق في هذا اليوم.

المصدر: وكالات