الهند تجرب صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية يطلق من تحت المياه

أعلنت السلطات الهندية عن خطتها لإجراء عملية إطلاق تجريبية، يوم السبت 30 نوفمبر، لصاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس قتالية نووية ويطلق من تحت المياه.

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وجاء في بيان صدر عن السلطات الهندية أن مناطق عدة في خليج البنغال والمحيط الهندي ستكون مغلقة خلال ثلاث ساعات بسبب إطلاق "جهاز طائر تجريبي".

وكان من المخطط أن يتم إطلاق صاروخ K-4 في شهر أكتوبر الماضي، ثم في أوائل الشهر الجاري، لكن تم تأجيله بسبب الإعصار العاتي الذي هيمن في تلك الفترة على الأجواء فوق خليج البنغال.

ومن خصائص صاروخ K-4 الذي مداه 3.5 ألف كلم، إمكانية إطلاقه من متن غواصات Ariant التي من شأنها أن تصبح جزءا من "الثالوث النووي" الهندي.

كما تعمل هيئة الدراسات والابتكارات الدفاعية في الهند حاليا على إنجاز نسخة مطورة من صاروخ K-4 يصل مداها إلى 5.5 ألف كلم، ما يعادل مدى Agni-5، أقوى صاروخ باليستي هندي يطلق من منصات أرضية.

المصدر: إنترفاكس