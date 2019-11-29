رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا لمجلس "كوبرا" الحكومي الأمني

يعقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء الجمعة، اجتماعا طارئا لمجلس "كوبرا" الحكومي الأمني على خلفية عملية الطعن التي أودت بحياة شخصين إضافة إلى مقتل المنفذ في لندن.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن جونسون سيترأس في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي اجتماعا لمجلس "كوبرا" بمشاركة وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية بشقيها الداخلي والخارجي "MI5" و"MI6"، لمناقشة الهجوم والإجراءات التي يجب اتخاذها على خلفيته.

وأكدت الشرطة البريطانية، في وقت سابق من الجمعة، تصفية رجل نفذ عملية طعن في جسر لندن، قائلة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين متأثرين بجروحهما جراء الحادث إضافة إلى إصابة 3 آخرين.

وصنفت الشرطة الهجوم بالإرهابي، لكنها قالت إنها لا تزال تنظر في جميع الاحتمالات الخاصة بدوافع المنفذ، بينما وصف جونسون العملية بالمرعبة، متعهدا بأن بريطانيا "لن تكون خائفة أو مقسمة بمثل هذه الهجمات".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية