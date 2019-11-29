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الشرطة الهولندية: إصابة عدد من الأشخاص بعملية طعن في لاهاي

الشرطة الهولندية: إصابة عدد من الأشخاص بعملية طعن في لاهاي

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الشرطة الهولندية: إصابة عدد من الأشخاص بعملية طعن في لاهاي
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أعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء عملية طعن نفذت في شارع تجاري بمدينة لاهاي.

وأفادت شرطة لاهاي، في بيان، بانتشار وحدات من مصالح الطوارئ في موقع الحادث الذي حصل في شارع غروت ماركسترات وسط المدينة.

يتبع...

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