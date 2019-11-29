غوتيريش: الاعتقاد بإمكانية احتواء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وهم خطير

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تدهور الوضع على صعيد تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مجددا دعوته الطرفين لإحياء مبدأ "حل الدولتين".

وجاء في رسالة وجهها غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال يشكل "واحدا من أكثر التحديات استعصاء على الحل التي تواجه المجتمع الدولي".

وتابع: "للأسف، لم تحدث خلال السنة الماضية أي تطورات إيجابية، وما فتئ الوضع على أرض الواقع يتدهور"، مشيرا إلى أن "تكثيف المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل الفلسطينية واستشراء المعاناة في غزة هي أمور يجب أن تتوقف. فإنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على نحو ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334".

وحذر الأمين العام من أن هذه الأعمال "تنذر بالقضاء على جدوى إنشاء دولة فلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الأمر". وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن "إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون عشوائيا باتجاه السكان المدنيين الإسرائيليين يجب أن يتوقف".

ودعا غوتيريش "الإسرائيليين والفلسطينيين، وجميع مؤيديهم، إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعيد الثقة في الحل القائم على وجود الدولتين، مشددا على أن هذا المبدأ "لا بديل أجدى منه. والاعتقاد بأنه من الممكن تصريف النزاع أو احتواؤه إلى الأبد هو وهم خطير. فالتوصل إلى حل عادل ودائم تكون فيه القدس عاصمة للدولتين لن يتحقق إلا عبر مفاوضات بناءة يجريها الطرفان بحسن نية ويقدم لها المجتمع الدولي الدعم ويتم فيها التقيد بالقرارات الراسخة الصادرة عن الأمم المتحدة والثوابت المتفق عليها منذ أمد بعيد".

وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية أن المطلوب الآن وقبل كل شيء هو "وجود القيادة وتوفر الإرادة السياسية"، بالإضافة إلى ضرورة "مؤازرة الجهود التي يبذلها المجتمع المدني وكل من يسعى من الجهات جميعا إلى سد الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



وفي ختام رسالته، جدد غوتيريش التزام الأمم المتحدة "بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني"، واعتزامها بذل "أقصى جهد من أجل إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل يسوده السلام والعدل والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

المصدر: موقع الأمم المتحدة