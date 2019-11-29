إيران تعلن اعتقال عشرات "مثيري الشغب" على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

أعلنت السلطات الإيرانية عن إلقائها القبض على عشرات المتهمين بـ"إثارة الشغب" على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجمهورية الإسلامية مؤخرا بعد رفع الحكومة سعر الوقود.

وصرح قائد شرطة غرب طهران، محسن خانشرلي، بأن أجهزة الأمن حددت واعتقلت في سلسلة عمليات منسقة 30 شخصا يعدون من العناصر الرئيسة الضالعة في أعمال الشغب والاضطرابات في مدن غرب المحافظة، مشيرا إلى أن هؤلاء متهمون بـ "التخريب واستهداف عناصر الأمن".

من جانبه، أكد قائد شرطة محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، عبد الرضا ناظري، اعتقال 25 من "مثيري الشغب الرئيسيين" في مدينة سيرجان، بينهم 5 نساء، قائلا إن هؤلاء "الانتهازيين ومثيري الشغب والفوضى استغلوا المظاهرات لتخريب الممتلكات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار".

في غضون ذلك، أعلن مهدي معصوم بيجي، قائد شرطة محافظة أصفهان، عن اعتقال سبعة أشخاص باتهامات مماثلة، فيما أكد قائد شرطة محافظة البرز، عباس علي محمديان، توقيف 3 نساء في منطقة محمد شهر بمدينة كرج.

كما صرحت قائدة شرطة محافظة فارس، رهام حبيبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عن إلقاء القبض على 18 و9 أشخاص لدورهم في أعمال الشغب.

وأعلن المسؤولون في الشرطة أن المعتقلين أقروا بذنبهم.

المصدر: وكالات