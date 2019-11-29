أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن عزمها استدعاء السفير التركي لديها على خلفية تصريحات "مهينة" صدرت من أردوغان تجاه ماكرون.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية قوله إن ما صدر عن أردوغان "ليس تصريحات وإنما شتائم"، مضيفا: "نتوقع من الرئيس أردوغان أن يقدم توضيحات".

وشن أردوغان في وقت سابق من اليوم هجوما حادا على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، داعيا إياه إلى فحص "حالة الموت الدماغي لديه" قبل أن يتحدث عن "موت دماغ الناتو".

وقال تعليقا على حديث الرئيس الفرنسي عن "موت دماغ الناتو": "السيد ماكرون، عليك أن تتوجه بنفسك إلى طبيب لفحص حالة الموت السريري لديك قبل كل شيء. أؤكد هذا من تركيا وسأتحدث عن ذلك خلال قمة الناتو المقبلة".

وأضاف مخاطبا ماكرون: "الحديث عن إخراج تركيا من الناتو أو إبقائها.. هل هذا من شأنك؟ هل لديك صلاحية اتخاذ هكذا قرارات؟".

وتابع الرئيس التركي: "فرنسا تتجاهل حساسيات بلادنا في سوريا وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد".

وكان ماكرون قال، يوم 7 نوفمبر، إن حلف الناتو "يمر بحالة موت دماغي"، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يسيطر بنفسه على مصيره والنظر إليه كقوة جيوسياسية مستقلة.

كما وجه انتقادات لاذعة إلى تركيا، العضو في حلف الناتو، لإطلاقها يوم 9 أكتوبر الماضي عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: وكالات