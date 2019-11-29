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مصادر أمنية لـ"رويترز": الشرطة قتلت رجلا هاجم شخصا بسكين في جسر لندن

الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث إطلاق نار في جسر لندن

أخبار العالم

الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث إطلاق نار في جسر لندن
twitter/ @timtj
موقع حادث إطلاق نار في برج لندن
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أفادت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، بأنها تتعامل مع حادث إطلاق نار في جسر لندن، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن انتشار عناصر من قوات الأمن وسيارات إسعاف في الموقع.

وقالت شرطة لندن، في تغريدة مقتضبة نشرتها على حسابها في "تويتر": "نتعامل في الوقت الراهن مع حادث في جسر لندن".

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية أن شخصا أصيب بالرصاص خلال الحادث، بينما نشر ناشطون في "تويتر" لقطات فيديو وصورا توثق شاحنة تعرقل طريق السيارات على الجسر، مع وجود مجموعة من سيارات الشرطة والإسعاف في المكان. 

المصدر: وسائل إعلام بريطانية 

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