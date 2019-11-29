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الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل وعادت أدراجها

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الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل وعادت أدراجها
Reuters / Ronen Zvulun
جنود إسرائيليون - أرشيف -
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل وعادت أدراجها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش يبحث عن طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

وأفاد موقع "حدشوت بتاخون سدي" بأن الجيش الإسرائيلي يبحث عن طائرة مسيرة أطلقت من ⁧‫لبنان‬⁩ وحلقت في أجواء إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف أن الطائرة دخلت للأجواء للمرة الثانية اليوم، حيث حلقت المرة الأولى الساعة 11:20 ظهرا ثم غادرت وعادت مجددا.

ولم يذكر الإعلام العبري تفاصيل أخرى عن الحدث. 

المصدر: وكالات

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