علق المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان قائلا ، "إنهم يوجهون إهانة رسميا لحرية الشعوب واستقلال الشعوب".

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وقال خامنئي، "الأمريكيون يدخلون دولا في المنطقة كالعراق، فجأة ومن دون إذن، لا يلتقون بالحكومة ولا يزورون عواصم تلك الدول، يمتلكون هناك قواعد، يزورون قواعدهم! أي أنهم يوجهون إهانة رسميا لحرية الشعوب واستقلال الشعوب".

تصريحات خامنئي تأتي بعد الزيارة الغير معلن عنها والمفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إلى أفغانستان حيث اجتمع مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وهنأ القوات الأمريكية في البلاد بمناسبة عيد الشكر.

وقال ترامب إن حركة طالبان الأفغانية ترغب بإبرام اتفاق، معبرا عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار.

وأوضح البيت الأبيض بشأن مسألة عدم الإعلان عن الزيارة مسبقا أنها كانت "لدواعي أمنية".

المصدر: RT