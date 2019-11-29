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رويترز: حصيلة القتلى في العراق منذ بدء الاحتجاجات تجاوزت 400 شخص

إيران تغلق معبرا حدوديا مع العراق حتى إشعار آخر

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إيران تغلق معبرا حدوديا مع العراق حتى إشعار آخر
Reuters
معبر حدودي إيراني عراقي
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أعلنت السلطات الإيرانية أنها أغلقت معبر مهران الحدودي مع العراق غرب إيران بدءا من الساعة 12 منتصف ليل الخميس/الجمعة، حتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الأخيرة في العراق.

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وقال مساعد محافظ عيلام للشؤون السياسية والأمنية، محمد نوذري: "لا توجد أي مشكلة في الجانب الإيراني، إلا أن الأوضاع المضطربة في العراق لا تساعد على استقبال الزوار، لذا يتوجب على الزوار الإيرانيين الراغبين بزيارة العراق إرجاء ذلك لحين استقرار الأوضاع فيه والامتناع عن الحضور في معبر مهران.

وأضاف نوذري، أن "الأوضاع في العديد من مناطق العراق متوترة منذ فترة، ومنها في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نصحت من قبل المواطنين بإرجاء زيارتهم إلى العراق لحين استقرار الأوضاع فيه.

ويشهد العراق في معظم محافظاته مظاهرات واسعة وعنيفة ضد الحكومة احتجاجا على الفساد في مفاصل الدولة وتدهور الأوضاع المعيشة، يطالب الشباب فيها بإجراء إصلاحات حقيقية وتقديم الفاسدين للقضاء.

المصدر: فارس

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