استقبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الإمارات بزيارة رسمية.

وكتب حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات على حسابه الرسمي في "تويتر" عقب اللقاء: "حللت أهلا بين أهلك وأحبابك.. التاريخ يصنعه الشجعان.. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان".

استقبلت في دبي اليوم بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة .. حللت أهلا بين أهلك وأحبابك .. التاريخ يصنعه الشجعان .. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان pic.twitter.com/3G5it9LVGT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 28, 2019

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له أن الاجتماع الذي عقد في قصر الشيخ محمد بن راشد في زعبيل تناول عددا من المواضيع ذات الصلة بـ"العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية في شتى المجالات، وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما".

وأشار حاكم دبي، حسب البيان، إلى أن "استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين لا تنفصم عراها".

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المصدر: RT