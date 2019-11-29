 
مباشر
عاجل
رويترز: حصيلة القتلى في العراق منذ بدء الاحتجاجات تجاوزت 400 شخص

محمد بن راشد عن محمد بن سلمان: التاريخ يصنعه الشجعان

أخبار العالم

محمد بن راشد عن محمد بن سلمان: التاريخ يصنعه الشجعان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt14

استقبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الإمارات بزيارة رسمية.

وكتب حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات على حسابه الرسمي في "تويتر" عقب اللقاء: "حللت أهلا بين أهلك وأحبابك.. التاريخ يصنعه الشجعان.. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان".

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له أن الاجتماع الذي عقد في قصر الشيخ محمد بن راشد في زعبيل تناول عددا من المواضيع ذات الصلة بـ"العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية في شتى المجالات، وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما".

وأشار حاكم دبي، حسب البيان، إلى أن "استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين لا تنفصم عراها".

إقرأ المزيد
تعرف على اتفاقيات السعودية والإمارات بالتفصيل
تعرف على اتفاقيات السعودية والإمارات بالتفصيل

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نظارات شمسية مصنوعة من مخلفات القهوة