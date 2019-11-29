صحيفة تركية: تأثير روسيا على الغرب مثل الإعصار!

رأت صحيفة "الصباح" التركية أن روسيا إلى جانب تركيا والصين تعد بمثابة "كوارث طبيعية" تهدد الغرب بقيادة الولايات المتحدة.

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وقالت في هذا الشأن إن الضغوط المتأتية من السياسة المستقلة التركية تشبه التسونامي، وتلك المقبلة من الصين تشبه تغيير المناخ، أما روسيا فهي بمثابة إعصار.

ولفت كاتب المقالة إلى أن العلاقات الاستراتيجية الجديدة بين روسيا وتركيا والصين، جعلت من موسكو مجددا مركز جذب، علاوة على أن روسيا تواصل توسيع نفوذها، وتبني علاقات مع دول تعد من حلفاء الولايات المتحدة المقربين مثل إسرائيل، والسعودية، ومصر، وألمانيا، وفرنسا.

المصدر: نوفوستي