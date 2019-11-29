منازل في جزيرة ساحرة بالمتوسط بسعر خيالي.. يورو واحد لا غير!

أفادت صحيفة "The Sun" البريطانية أن مدينة بيلوفا الإيطالية الصغيرة في جزيرة صقلية تقدم فرصة نادرة بعرض منازل للبيع مقابل يورو واحد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المدينة يقطنها في الوقت الراهن حوالي 4000 شخص فقط، وهو عدد اقل مرتين مما كان عليه قبل 40 عاما، وبهذه الطريقة تريد السلطات جذب مواطنين جدد إليها.

كما لفت المنشور إلى أن السلطات الإيطالية المحلية في هذه المدينة لم تفرض التزامات صارمة بشأن استغلال هذه المنازل، وبالتالي يمكن تحويلها إلى مطعم أو متجر أو حتى فندق.

حالة بعض هذه المباني المعنية بالأمر جيدة، لكن بعضها يحتاج إلى ترميم وصيانة وحتى إعادة بناء كبيرة، ولذلك تتيح المدينة شراء منزل مقابل يورو واحد، شرط أن يكون المشتري قادرا على توفير سيولة قدرها 2500 يورو لإجراءات الصيانة.

المصدر: نوفوستي