 
مباشر

منازل في جزيرة ساحرة بالمتوسط بسعر خيالي.. يورو واحد لا غير!

أخبار العالم

منازل في جزيرة ساحرة بالمتوسط بسعر خيالي.. يورو واحد لا غير!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt0f

أفادت صحيفة "The Sun" البريطانية أن مدينة بيلوفا الإيطالية الصغيرة في جزيرة صقلية تقدم فرصة نادرة بعرض منازل للبيع مقابل يورو واحد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المدينة يقطنها في الوقت الراهن حوالي 4000 شخص فقط، وهو عدد اقل مرتين مما كان عليه قبل 40 عاما، وبهذه الطريقة تريد السلطات جذب مواطنين جدد إليها.

منازل في جزيرة ساحرة بالمتوسط بسعر خيالي.. يورو واحد لا غير!

كما لفت المنشور إلى أن السلطات الإيطالية المحلية في هذه المدينة  لم تفرض التزامات صارمة بشأن استغلال هذه المنازل، وبالتالي يمكن تحويلها إلى  مطعم أو متجر أو حتى فندق.

حالة بعض هذه المباني المعنية بالأمر جيدة، لكن بعضها يحتاج إلى ترميم وصيانة وحتى إعادة بناء كبيرة، ولذلك تتيح المدينة شراء منزل مقابل يورو واحد، شرط أن يكون المشتري قادرا على توفير سيولة قدرها 2500 يورو لإجراءات الصيانة.

 المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا تستعمل أقنعة السينما الشهيرة في مظاهرات لبنان والعراق وهونغ كونغ وغيرها؟