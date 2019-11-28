شاهد.. ترامب يوزع أطعمة عيد الشكر على عسكريين أمريكيين في أفغانستان

وزع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطعمة العيد على مجموعة عسكريين أمريكيين في أفغانستان بمناسبة عيد الشكر الذي تحتفل به الولايات المتحدة.

وتفقد ترامب، خلال زيارة مفاجئة إلى أفغانستان، مساء الخميس، تعتبر الأولى له إلى هذه البلاد منذ توليه الرئاسة، القوات الأمريكية المنتشرة في قاعدة باغرام العسكرية الجوية.

Reuters TOM BRENNER

Reuters TOM BRENNER

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وأجرى ترامب في باغرام محادثات مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، كما التقى العسكريين الأمريكيين الذين يخدمون في القاعدة، حيث وزع أطعمة عيد الشكر عليهم.

ومن ثم جلس ترامب مع بعض العسكريين لتناول غداء العيد معهم، والذي تكون من الديك الرومي والبطاطس المهروسة وخبز الذرة، وتحدث معهم والتقطوا معا صورا تذكارية.

وقال الرئيس الأمريكي للعسكريين: "أنتم تقومون بعمل عظيم. وهذا شرف كبير بالنسبة لي أن أكون هنا معكم".

المصدر: وكالات