استنفرت المشافي في المدن إيرانية لمعالجة مئات المرضى عقب وفاة 15 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالإنفلونزا خلال الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الصحة الإيراني، مسعود نمكي، الخميس، أن انتشار المرض في إيران لهذا العام أكبر مقارنة بالعام السابق.

من جهته، قال نائب عميد كلية العلوم الطبية في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، إن 10 أشخاص توفوا نتيجة الإصابة بالإنفلونزا من النوعين الأول والثاني في محافظة أذربيجان الشرقية، فيما قالت جامعة مازنداران الطبية شمال البلاد إن 15 شخصا توفوا في المحافظة، مؤكدة عدم وجود نقص في الأدوية واللقاحات.

وأعلنت جامعة طهران للعلوم الطبية أن 125 طالبا راجعوا المركز الصحي في المدينة الجامعية خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنهم يعانون من أعراض أمراض هضمية ومرض الإنفلونزا.

كما قالت جامعة جيلان الطبية إنه تم تشخيص 1350 حالة إنفلونزا في المحافظة خلال الأيام الماضية، وإن 400 من أولئك المرضى يتلقون العلاج في المشافي.

وذكر التلفزيون الإيراني أن محافظتي مازندران وجولستان شمال البلاد، سجلتا أكبر عدد من حالات الإصابة بالإنفلونزا، وأن محافظات أخرى كذلك مثل أصفهان وطهران وكرمانشاه و قزوين وأذربيجان وسمنان، شهدت عددا كبيرا من الإصابات

وبينت جامعة "الشهيد بهشتي الطبية" في العاصمة طهران، أن البرد المبكر لهذا العام وعدم تلقي اللقاح والامتناع عن مراعاة المعايير الصحية الفردية من أهم أسباب انتشار المرض في البلاد مؤخرا.

المصدر: RT