القضاء الدنماركي يدين 3 أشخاص بتهمة تزويد "داعش" بدرونات

أدانت محكمة دنماركية، اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص بتهمة بيع طائرات مسيرة ومعدات أخرى لتنظيم "داعش".

وأقرت محكمة مدينة كوبنهاغن أن المتهمين الذين لم يكشف عن أسمائهم ويحمل اثنان منهم الجنسية الدنماركية، اقتنوا بين عامي 2013 و2017 طائرات مسيرة صغيرة وكاميرات حرارية وقطع غيار ومعدات أخرى، لتسليمها إلى "داعش" كي يستخدمها في القتال بسوريا والعراق.

وأسقطت المحكمة تهم الإرهاب عن الرجال الثلاثة الذين يصرون على براءتهم، ويواجهون عقوبة سجن تصل إلى ستة أعوام، ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم عليهم الشهر المقبل.

المصدر: أسوشيتد برس