البرلمان الياباني يستعد لمجابهة الكوارث بقبعات "حرب النجوم"!

قاد رئيس مجلس النواب الياباني، تاداموري أوشيما، أعضاء من الحزب الحاكم والمعارضة خلال تمرين حول كيفية استخدام الخوذات أثناء الكوارث الطبيعية.

وبدا أعضاء البرلمان غاية في الانسجام أثناء تعلم كيفية استخدام الخوذات التي دخلت حيز الاستخدام عام 2017، لتحل محل الأغطية ذات الوسادات اللينة التي تم إعدادها سابقا وتثبيتها تحت كراسي النواب لسهولة الوصول إليها في حالة وقوع كارثة.

وأثارت الخوذات، التي قال بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إنها تشبه تلك التي ارتدتها شخصيات سلسلة أفلام "حرب النجوم"، أثارت حفيظة بعض الأعضاء الذين لم يكونوا متأكدين من كيفية ارتدائها.

وذكّر رئيس مجلس النواب الياباني النواب بأن الكارثة قد تضرب في أي وقت، وقال: "يرجى أن تكونوا على اطلاع دائم في جميع الأوقات عند حضور الجلسة العامة".

وأدوات الطوارئ ضرورية في اليابان المعرضة للزلازل، ويقول المسؤولون إن عُدة الطوارئ التي تحتوي على الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب وأغذية الطوارئ التي يمكنها إطعام الأسرة لمدة 3 أيام على الأقل، هي مجرد واحدة من الطرق العديدة للاستعداد.

المصدر: Japan Times