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صورة من طفولة إيفانكا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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صورة من طفولة إيفانكا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
Reuters
إيفانكا
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نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة من طفولتها لفتت الأنظار وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت إيفانكا في الصورة وهي تساعد والدتها إيفانا، الزوجة الأولى لترامب، في تحضير مائدة عيد الشكر، وعلقت على الصورة: "السعادة صناعة منزلية".

وأشار متابعو أخبار ابنة الرئيس الأمريكي إلى "أنها كانت ولا تزال جميلة". ولفت بعضهم إلى أن ملامحها (في الصورة) قريبة جدا من ملامح والدتها.

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Happiness is homemade! 🦃 #ThanksgivingMemories

Une publication partagée par Ivanka Trump (@ivankatrump) le

المصدر: RT

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