بوتين يعلن استعداد روسيا لمشاركة خبراتها في سوريا مع دول معاهدة الأمن الجماعي

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دول معاهدة الأمن الجماعي إلى العمل المشترك ضد الإرهاب، مشيرا إلى استعداد روسيا لمشاركة خبراتها في سوريا مع الدول الأعضاء في هذه المعاهدة.

وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال الجلسة الموسعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "سوف نسعى جاهدين لتعزيز تفاعلنا مع الشركاء في الحرب ضد الإرهاب الدولي والتطرف".

كذلك أعرب الرئيس الروسي عن ترحيبه بفكرة دعوة عسكريين من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى المشاركة في احتفالات روسيا السنة القادمة بيوم النصر على ألمانيا النازية .

وقال بوتين: "ننتظر زعماء الدول الأعضاء في احتفالات 9 مايو سنة 2020، نرحب بفكرة مشاركة وفود عسكرية من كل دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الاحتفالات".

المصدر: وكالات