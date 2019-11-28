مشادة حادة بين الناطق باسم نتنياهو والمغنية اللبنانية كارول سماحة

تبادل عفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والمغنية اللبنانية كارول سماحة اتهامات بالعنصرية، خلال مشادة اندلعت بينهما حول كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون".

واندلع الجدل بعد نشر سماحة على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو تتحدث فيه المغنية اللبنانية الآخرى، ماجدة الرومي، عن "البروتوكولات" التي نشرت لأول مرة في الامبراطورية الروسية عام 1903 وأعطت زخما قويا لنظريات المؤامرة التي تتمحور حول الخطط الصهيونية المزعومة للسيطرة على العالم، ويعتبر الكثير من المؤرخين أنها مزيفة.

وأعربت رومي في الفيديو عن إيمانها بأن "الصهيونية العالمية" تخطط في الواقع لتفتيت الدول العربية وتشكيل حكومة واحدة للكون برمته، وأبدت سماحة دعمها لهذا الموقف، معلقة عليه بالقول: "كلام كتير صحيح".

🔴 كلام كتير صحيح !!!

و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي!

وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!! @majidaelroumipic.twitter.com/C1Z1CzdoET — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 24, 2019

من جانبه، وصف المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي على حسابه في "تويتر" تصريحات المغنيتين بأنها "عنصرية وفاشية بامتياز"، مشيرا إلى أن "البروتوكولات" كانت أحد أركان العقيدة النازية و"من يدعمها يدعم النازيين".

تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.



البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.



يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019

وشنت سماحة هجوما مضادا على جنلدمان إذ قالت: "الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروسا بالإنسانية والأخلاق! ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من إثيوبيا؟ أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها، كما في الجولان والقدس، ضد كل الأعراف و القوانين الدولية!".

🔴 الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!

ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية! https://t.co/1bjJgezUDE — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 27, 2019

في المقابل، اتهم المتحدث باسم نتنياهو الفنانة اللبنانية بمحاولة التهرب من مسؤوليتها عن دعم الإيمان بـ"البروتوكولات"، مضيفا أن سماحة " كشفت عن عنصريتها أمام أعين العالم كله".

لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين يهودي.



لا أخلاق وإنسانية من يدعم هذه الخرافات العنصرية. الآن كشفتِ أنتِ النقاب عن عنصريتك أمام أعين العالم كله. https://t.co/wROVFFPQQS — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 27, 2019

وردت المغنية اللبنانية على هذه الاتهامات بالقول: "قتل ستة ملايين يهودي لا يعطيكم الحق في احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين".

🔴 قتل ٦ مليون يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين!! https://t.co/dOs2HvfJaf — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 27, 2019

المصدر: RT