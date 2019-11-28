 
مباشر

اسطنبول.. اعتقال 5 أشخاص على خلفية اغتيال مواطن إيراني!

أخبار العالم

اسطنبول.. اعتقال 5 أشخاص على خلفية اغتيال مواطن إيراني!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msu2

اعتقلت الشرطة التركية في اسطنبول خمسة أشخاص بتهمة التورط في مقتل المواطن الإيراني، مسعود مولوي.

ونقلت قناة التلفزيون التركي "إن تي في" عن مصدر أمني أن مشتبها به في تنفيذ الجريمة ضمن المعتقلين، إضافة إلى 4 شركاء له.

وكان المواطن الإيراني مولوي قد قتل منتصف نوفمبر رميا بالرصاص في منطقة شيشلي في اسطنبول.

وتقول وسائل إعلام تركية أن القتيل كان يعمل في السابق متعاونا مع الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني في مجال التهديدات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه انشق لاحقا وأصبح معارضا لسلطات بلاده.

وكانت الشرطة التركية قد أعلنت قبل أيام مقتل مولوي البالغ من العمر 32 عاما، مشيرة إلى أن الفاعل أطلق 11 رصاصة عليه.

وتصف تقارير الضحية بأنه خبير في مجال الذكاء الاصطناعي ومخترع، ويقيم في تركيا منذ عدة سنوات حيث أسس شركة للتقنية، كما يتعاون مع السلطات التركية في برنامج لصناعة الطائرات المسيرة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عراقيون يضرمون النار بمقر القنصلية الإيرانية في النجف