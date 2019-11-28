استدعت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، سفير واشنطن لدى بكين، تيري برانستاد، احتجاجا على موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الأحداث في هونغ كونغ، ومهددة بالرد على هذه الخطوة.

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وأعلنت الوزارة، في بيان، عن استدعاء السفير بعد أن وقع ترامب على قانون يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ، مهددة باتخاذ "إجراءات مضادة حازمة"، بينما حضت الولايات المتحدة على عدم تطبيق القانون مطالبة إياها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقال بيان الخارجية الصينية إن الخطوة الأمريكية "بغيضة للغاية وتحمل نوايا خبيثة"، وأضافت الوزارة لاحقا أن "الصين تحض بشدة الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه وتغيير مساره".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من توقيع ترامب، على مشروع قانون للكونغرس، يدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة المحلية في هونغ كونغ الصينية، في وقت تسعى فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم للتوصل إلى هدنة تجارية.

ووقع ترامب على الوثيقة تحت ضغط كبير من الكونغرس، حيث حصل التشريع على تأييد نادر من نوعه من الحزبين، وتحدث سيد البيت الأبيض في بيان عن "احترامه" للرئيس الصيني، شي جين بينغ، داعيا الطرفين إلى "تسوية خلافاتهما وديا".

وكانت بكين قد استدعت، الثلاثاء الماضي، السفير الأمريكي لديها، للاحتجاج على اعتماد مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين مشروع قانون لـ "حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ".

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات منذ أكثر من 5 أشهر، ضد مشروع قانون يسمح للسلطات المحلية بتسليم مطلوبين لبكين.