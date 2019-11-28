لم تحبس وزيرة الدفاع الألبانية، أولتا جاتشكا، دموعها أثناء قراءتها لقائمة قتلى الزلزال، الذي ضرب ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي، مخلفا أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى.

وظهرت جاتشكا في فيديو نشرته وزارة الدفاع وهي تتلو قائمة بأسماء ضحايا الزلزال بصوت متقطع وحشرجة تعيقها أحيانا على المتابعة.

وبحسب إحصائية لوزارة الدفاع الألبانية فإن الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة، خلف 32 قتيلا، 658 مصابا، فيما تم إنقاذ 47 شخصا من تحت الأنقاض.

المصدر: نوفوستي