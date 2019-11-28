 
مباشر

رئيسة كوريا الجنوبية السابقة أمام القضاء مجددا

أخبار العالم

رئيسة كوريا الجنوبية السابقة أمام القضاء مجددا
Reuters
بارك كون هيه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msrs

أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بإعادة محاكمة رئيسة البلاد السابقة، بارك كون هيه، في قضية تلقى مكتبها الرئاسي أموالا من وكالة الاستخبارات الوطنية.

إقرأ المزيد
اعتقال رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه
اعتقال رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه

وذكرت المحكمة العليا أنه يجب إلغاء تبرئة بارك من قبل محكمة أدنى من تهم الرشوة وخسارة أموال الدولة.

وتم توجيه الاتهام إلى الرئيسة السابقة بتلقي 3.5 مليار وون من 3 رؤساء لوكالة الاستخبارات في الفترة من مايو عام 2013 إلى سبتمبر عام 2016.

وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية (الكورية الجنوبية) قد اُتهمت بتقديم الأموال المخصصة في تكاليف الأنشطة الخاصة، إلى مكتب الرئاسة.

وأصدرت محكمة الاستئناف سابقا الحكم على بارك كون هيه بالسجن 5 سنوات مع دفع غرامة 2.7 مليار وون.

يذكر أنه تمت إقالة بارك من منصبها في مارس عام 2017 نتيجة قضية فساد خلال ولايتها.

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كواليس لم تسجلها الكاميرا.. بطلة فيديو مترو لندن التي دافعت عن العائلة اليهودية تتحدث لـRT online