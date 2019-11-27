مصادر: اتفاق جديد مرتقب لتبادل الأسرى بين كييف ودونباس

أفادت شبكة "إر بي كا" الروسية بتوصل كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا لمسودة اتفاق لتبادل الأسرى بينهما بصيغة "الكل مقابل الكل"، بوساطة مجموعة الاتصال الدولية.

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ونقلت "إر بي كا" عن مصادر مطلعة على سير المباحثات بشأن تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، قولها إن روسيا وأوكرانيا والجمهوريتين دخلت المرحلة الأخيرة من المفاوضات حيث صاغت بشكل أولى سيناريو لاتفاق تبادل ينص على أن تسلم كييف قرابة 250 شخصا محتجزا لديها من سكان الجمهوريتين مقابل 100 شخص أسرتهم قوات الدفاع الذاتي لدونيتسك ولوغانسك.

وأكدت المصادر أن أطراف مجموعة الاتصال الثلاثية الخاصة بتسوية الأزمة في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، قد توصلت إلى اتفاق بشأن قوائم الأشخاص المزمع الإفراج عنهم.

وأشارت المصادر إلى أن مسودة اتفاق تبادل الأسرى المعدة ستعرض خلال قمة زعماء مجموعة "النورماندي" حول أوكرانيا التي ستعقد يوم 9 ديسمبر في باريس.

المصدر: إر بي كا















