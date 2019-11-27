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الخارجية الأمريكية: الناتو أنجح تحالف في التاريخ

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الخارجية الأمريكية: الناتو أنجح تحالف في التاريخ
Reuters Francois Lenoir
شعار الناتو قبالة مقر الحلف في بروكسل
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صرح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تعتبر حلف الناتو أنجح تحالف في التاريخ، مؤكدا دور واشنطن الطليعي فيه.

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وقال المسؤول للصحفيين، قبل أيام من انعقاد قمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في لندن: "لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن (الناتو) يبقى أنجح تحالف في التاريخ. لقد أعلن الرئيس ووزير الخارجية (الأمريكيان)، وعلى مدار عدة سنوات، دعمهما للحلف، ونحن مستمرون في لعب الدور الطليعي فيه".

وأشار الدبلوماسي إلى أن من بين أهم المسائل التي سيناقشها زعماء دول الناتو أثناء لقائهم المرتقب في 3-4 ديسمبر، مسألة توزيع الالتزامات الخاصة بمساهمة كل دولة عضو في ميزانية الدفاع المشتركة. وأعرب عن ثقته بأن يكون الإعلان الختامي الصادر عن اللقاء "إيجابيا جدا".

المصدر: نوفوستي

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