وزير الخارجية التركي يكشف عن موقف أمريكي إيجابي بشأن صواريخ "باتريوت"

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، عن موقف إيجابي يصدر لأول مرة من واشنطن بشأن صواريخ "باتريوت" الأمريكية.

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض في أنقرة: "هناك موقف إيجابي لأول مرة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالإنتاج المشترك والتكنولوجيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت، لكنها لم تقدم ضمانات".

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وأضاف أن تركيا "بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي جديدة، وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع منظومة باتريوت فإننا سنشتريها، وليس من الصائب الاعتماد على دولة معينة بهذا الخصوص".

وأوضح الوزير أنه "إذا كانت الولايات المتحدة إيجابية بشأن بيع باتريوت وتمكنت من الحصول على موافقة الكونغرس، فسنتفاوض معها، وسنتفق على السعر وغيرها من القضايا".

وعن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بخصوص شراء تركيا منظومة "إس -400" الروسية، قال تشاووش أوغلو "لم نشتر هذا المنتج كي نحتفظ به في المستودع، نحن بحاجة إليه".

وصرح الدبلوماسي التركي بأنه "لا يمكن شراء منتج للتخزين، نظام الدفاع الجوي له تكلفة كبيرة، ولكن حاجتنا إليه أكثر من مسألة تكلفته"، مشيرا إلى أن هناك بطارية باتريوت واحدة تابعة لإسبانيا على الحدود التركية، في حين يجري الإيطاليون سحب بطاريتهم من المنطقة الحدودية.

وشدد مولود تشاووش أوغلو قائلا: "نواصل الحديث مع الولايات المتحدة حول منظومة إس-400، لكن لا يمكننا قبول أسلوب قائم على الإملاءات"، مبينا أن واشنطن تتبع الأسلوب نفسه في التجارة وغيرها من القضايا.

المصدر: الأناضول