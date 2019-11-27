الأمن الإيراني يعلن اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بـ CIA أثناء "أعمال الشغب" الأخيرة

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن احتجاز 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

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وكشف المدير العام لشؤون مكافحة التجسس بالوزارة، اليوم الأربعاء، أن "عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول يد الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر".

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة نفسها، عبر موقعها الإلكتروني أن هذه العناصر التي كانت قد دُربت على جمع المعلومات تحت غطاء "المواطن الصحفي" لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA)، وضعت تحت الرصد الاستخباري (من قبل وزارة الأمن) حيث اتضح عقب تصعيد الشغب، بأنها تلقت أوامر للحضور في هذه الأحداث وإعداد تقارير ولا سيما مصورة حولها".

وعلى هذا الأساس، أعلن المصدر نفسه، أنه تم القبض على 6 من هؤلاء العناصر الذين كانوا متواجدين في أماكن أعمال الشغب وهم ينفذون "أجندات الجهاز الاستخباري الأمريكي".

وأضاف أن اثنين آخرين كانا يجمعان المعلومات لنقلها الى الخارج، وجرى اعتقالهما قبل مغادرتهما البلاد.

وشهدت إيران، بعد إعلان السلطات، في 15 نوفمبر، عن رفع أسعار الوقود، احتجاجات عنيفة، قالت "منظمة العفو الدولية" الاثنين الماضي، إنها أودت بحياة 143 متظاهرا على الأقل، منذ صدور الأوامر للأمن بالقضاء على الاحتجاجات.

فيما اعتبرت الحكومة الإيرانية كل التقارير التي لم تؤكدها حول عدد القتلى جراء الاحتجاجات في البلاد "تخمينية وغير موثوقة"، واصفة معطيات "منظمة العفو الدولية" حول الموضوع بالمفبركة.

المصدر: إرنا