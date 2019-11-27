نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حسابيه الرسميين في "تويتر" و"فيسبوك"صورة معدلة تظهره في هيئة ملاكم، ما أثار سخرية آلاف المتفاعلين.

وتظهر الصورة وجه ترامب الخالي من التعابير في جسد الممثل الأمريكي سيلفيستر ستالون الذي أدى شخصية "روكي" في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم.

وقبل نشره للصورة، قال ترامب أثناء تجمع له مع مناصريه في ولاية فلوريدا إن طبيبا طلب منه أن يظهر "صدره الرائع" أثناء أحد الفحوص الطبية، ما جعل البعض يفسرون نشر ترامب للصورة بتلك التصريحات، حيث تظهر الصورة الأصلية "روكي" بجسده الرياضي وصدره البارز.

في المقابل، أثارت الصورة سخرية آلاف المعلقين الذين رأوا في نشر ترامب لها "تصرفا صبيانيا" لا يجب أن يصدر من رئيس قوة عظمى، فيما بادر آخرون إلى نشر صور أخرى للرئيس الأمريكي تظهره في "لياقة بدنية أقل" وأقرب إلى الواقع.

المصدر: RT