لأول مرة منذ 11 عاما.. بوليفيا تعين سفيرا لدى الولايات المتحدة

عينت حكومة بوليفيا أمس الثلاثاء أول سفير لها لدى الولايات المتحدة منذ 11 عاما، في مؤشر على انحراف السلطات الجديدة عن نهج الرئيس الاشتراكي المستقيل إيفو موراليس.

وأعلنت وزارة الخارجية البوليفية، أن ممثل البلاد السابق لدى الأمم المتحدة، والتر أوسكار سيراتكيلار، سيتولى منصب السفير لدى الولايات المتحدة.

وسيشغل الدبلوماسي هذا المنصب فقط في حال موافقة مجلس الشيوخ البوليفي الذي يشكل أنصار حزب موراليس الأغلبية فيه على تعيينه.

وسبق أن طرد موراليس السفير الأمريكي فيليب غولدبرغ من بلاده عام 2008 في ذروة أزمة دبلوماسية بين الدولتين، متهما إياه بدعم الاحتجاجات المعارضة للحكومة والترويج للانقسام.

في المقابل، طردت واشنطن السفير البوليفي لديها غوستافو غوزمان.

المصدر: وكالات