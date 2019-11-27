أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن برلين ترفض السياسة الأمريكية القاضية بممارسة "الضغط الأقصى" على إيران.

وفي موجز صحفي، قال المتحدث باسم الوزارة، راينر برويل: "لا نؤيد سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة تجاه إيران، ونواصل العمل على إنقاذ خطة العمل الشامل المشتركة (الاتفاق النووي) وإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها".

كما أكد المسؤول أن اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالصفقة النووية مع إيران على مستوى المديرين السياسيين سينعقد في فيينا يوم 6 ديسمبر.

وفي 6 نوفمبر، رفضت إيران وللمرة الرابعة على التوالي، تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي التي تم عقده، في 2015، بين المجتمع الدولي وطهران بشأن برنامجها النووي. وجرى ذلك في إطار تبني إيران استراتيجية التقليص التدريجي لالتزاماتها بموجب الصفقة، ردا على مغادرة الولايات المتحدة، منها في 2018، وإقدام واشنطن على إعادة العقوبات على طهران.

وبدأت إيران، منذ 6 نوفمبر، استخدام أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في معمل فوردو، فيما تنص بنود الاتفاق النووي على ألا تستخدم إيران لهذه الأغراض سوى منشأة نطنز النووية.

المصدر: نوفوستي