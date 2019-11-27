موسكو: "الحرب الخاطفة" التي شنتها الولايات المتحدة ضد حكومة مادورو فشلت

قال الكسندر شيتينين، رئيس قسم أمريكا اللاتينية لدى وزارة الخارجية الروسية، إن "الحرب الأمريكية الخاطفة" ضد حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا قد فشلت.

وأضاف شيتينين متحدثا في منتدى "فالداي" للحوار الدولي: "لقد فشلت سياسة الخنق العقابي، وفشلت (الحرب الخاطفة) ضد حكومة مادورو في فنزويلا".

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وبدأت احتجاجات ضد مادورو في 21 يناير الماضي بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية، وسارع رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو بدعم من الولايات المتحدة لتنصيب نفسه رئيسا للبلاد بشكل غير قانوني ودون أي مسوغ شرعي.

وأعلن عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الاعتراف بغوايدو رئيسا، فيما تدعم روسيا والصين وتركيا والعديد من الدول الأخرى مادورو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا.

المصدر: نوفوستي