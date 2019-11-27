بلومبرغ: على الولايات المتحدة الاستفادة من زيادة عدد المهاجرين

أعلن الملياردير والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة مايكل بلومبرغ، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى زيادة عدد المهاجرين في أراضيها بشكل ملموس بدلا عن تقليصه.

وذكر بلومبرغ أمس الثلاثاء للصحفيين بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا، في اليوم الثاني من الحملة التي أطلقها من أجل الترشح في الانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي: "نحتاج إلى أن يتولى المهاجرون جميع الوظائف التي تحتاج إليها الدولة بغية تحسين ثقافتنا ومطبخنا وديننا وحوارنا وبالتأكيد تحسين اقتصادنا".

إقرأ المزيد

وشن الملياردير الذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أغنى أثرياء العالم حسب مجلة "فوربس"، هجوما حادا على سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب تجاه الهجرة، واصفا أساليب فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم عند الحدود بأنها "عار".

وأعرب بلومبرغ عن أسفه إزاء دعمه خلال فترة توليه منصب عمدة نيويورك استراتيجية "التوقيف والتفتيش" الشرطية التي تأثر بها غالبا مواطنون من ذوي البشرة السمراء أو الأصول اللاتينية، متسائلا: "كم مرة سمعتم مسؤولا منتخبا يقول: ارتكبت خطأ؟".

وخلافا لمنافسيه الديمقراطيين في الصراع من أجل الترشح، أعار بلومبرغ اهتماما كبيرا إلى أريزونا في حملته الانتخابية، وهي بين أربع ولايات أنفق الملياردير 100 مليون دولار على إعلانات موجهة ضد ترامب فيها.

المصدر: أسوشيتد برس