حليف سابق لأردوغان: تركيا في نفق مظلم وحكم الرجل الواحد أضر بالبلاد

حذر نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباغان من مخاطر حكم الرجل الواحد، وقال إنه يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي جديد نهاية العام، ليتحدى حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان.

وصرح عبر تلفزيون "خبر ترك" الثلاثاء في أول مقابلة على الهواء منذ انسحابه من العدالة والتنمية: "رأينا أن تركيا دخلت نفقا مظلما مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم... بدأنا جهودنا لتشكيل حزب جديد".

وتفادى باباغان انتقاد أردوغان بشكل مباشر، لكنه قال مرارا إن غياب الديمقراطية في ظل "حكم الرجل الواحد" أضر بالبلاد.

وترددت شائعات حول أن باباغان والرئيس السابق للحزب عبد الله غول، وكان حليفا لأردوغان، يعتزمان تشكيل حزب منافس.

جدير بالذكر أن علي باباغان شغل منصب وزير الاقتصاد ثم وزير الخارجية، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء بين 2009 و2015.

واستقال من "حزب العدالة والتنمية" في يوليو 2019 مرجعا خطوته إلى ‭‭‭‬‬‬"خلافات عميقة"، علما أنه عضو مؤسس في حزب الرئيس التركي الحاكم منذ 2002.

المصدر: رويترز