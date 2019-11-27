قال "معهد لوي" الأسترالي في دراسة نشرت اليوم الأربعاء إن الصين تخطت وللمرة الأولى الولايات المتحدة، من حيث عدد البعثات الدبلوماسية المنتشرة في أنحاء العالم.

وذكر المعهد الأسترالي أن صعود الصين السريع في مراتب الشبكات الدبلوماسية استمر عام 2019، وتعزز باستحداث مناصب دبلوماسية في بلدان كانت تعترف في السابق بتايوان، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أدلة جديدة على طموحات بكين الدولية.

وأفاد معدو التقرير الذي يصدر مرة كل سنتين ويحمل عنوان "المؤشر العالمي للدبلوماسية"، بأن الصين تخطت شبكة الولايات المتحدة الدبلوماسية بثلاثة مناصب، قائلة إن المناصب الدبلوماسية للصين بلغت 276 منصبا على مستوى العالم.

وقال التقرير إن الصين فتحت بعثات جديدة في بوركينا فاسو وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وغامبيا وساو تومي وبرانسيب.

Out now: The 2019 @LowyInstitute Global Diplomacy Index. Explore the interactive website to visualise, compare and rank the diplomatic networks of all G20, OECD and Asian countries by city, country and post type. https://t.co/LIBZ3ACc9Spic.twitter.com/hGHTDrBJXH — The Lowy Institute (@LowyInstitute) 26 ноября 2019 г.

وفي نتائج يمكن أن تعد مؤشرا للتحولات الجيوسياسية، قال معهد الأبحاث إن الدبلوماسية الأمريكية "دخلت فترة مراوحة" مع قيام الرئيس دونالد ترامب باقتطاعات في الميزانية ومشكلات تتعلق ببقاء الدبلوماسيين المحترفين.

ولم تفتح الولايات المتحدة أي مناصب جديدة، لكنها حافظت على المركز الأول من حيث عدد السفارات والقنصليات الأجنبية على أراضيها بوجود بعثات 61 دولة وما مجموعه 342 منصبا، مقابل 256 بعثة دبلوماسية أجنبية في الصين.

جدير بالذكر أن فرنسا حلت ثالثة في ترتيب البعثات الدبلوماسية في العالم بـ267 بعثة، تلتها اليابان بـ247، وروسيا بـ242 بعثة دبلوماسية.

من جهة أخرى تراجعت المملكة المتحدة إلى المرتبة 11 في التصنيف، متخلفة عن إيطاليا وإسبانيا والبرازيل، فيما عززت إيرلندا وهولندا شبكاتهما الدبلوماسية بأكثر من 6 بعثات لكل منهما "في إطار إستراتيجيتهما لبريكست والاستفادة اقتصاديا ودبلوماسيا من خروج بريطانيا.

المصدر: RT + أ ف ب