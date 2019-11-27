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شابة فرنسية تحاول الانضمام إلى "داعش" في الوقت الضائع

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شابة فرنسية تحاول الانضمام إلى
Reuters
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أوقفت سلطات الأمن التركية شابة فرنسية في ولاية أضنة جنوبي البلاد، للاشتباه بمحاولتها الالتحاق بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

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ونقلت وسائل إعلام تركية إفادة عن بيان لمديرية أمن أضنة ورد فيها أن "المدعوة أنيسة. ل.. قدمت إلى اسطنبول عبر رحلة جوية، ومن ثم انتقلت إلى أضنة بواسطة حافلة".

وأفيد بأن شرطة مكافحة الإرهاب بالولاية داهمت الفندق الذي نزلت فيه الشابة الفرنسية، وقامت باعتقالها.

شابة فرنسية تحاول الانضمام إلى
yenisafak.com

وأكدت أنيسة أثناء التحقيق معها في مديرية الأمن، أنها قدمت إلى أضنة بغرض السياحة.

وعقب إتمام الإجراءات القانونية بحق الشابة الفرنسية قامت السلطات التركية بتسفيرها إلى فرنسا.

يذكر أن السلطات التركية قامت مؤخرا بترحيل عدد من عناصر "داعش" الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، بينهم امرأتان تحملان الجنسية الهولندية.

المصدر: يني شفق

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