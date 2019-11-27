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مسلح يطلق النار على شخصين في مدرسة بواشنطن ثم ينتحر

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مسلح يطلق النار على شخصين في مدرسة بواشنطن ثم ينتحر
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلا أطلق النار على شخصين يوم الثلاثاء في مرآب للسيارات بمدرسة ابتدائية في فانكوفر بواشنطن، قبل أن ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

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وقالت إن مطلق النار قام بعد أن لاحقته الشرطة وتمكنت من توقيف سيارته بقتل نفسه بالرصاص.

وبعد ذلك أعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة كلارك في بيان، أنه لا يوجد تهديد للمواطنين ولا مطلق للنار بعد الحادث الذي وقع في المدرسة.

وقال الرقيب برنت واديل، إن إطلاق النار ربما نتج عن عنف منزلي، لكنه لم يؤكد العلاقة بين المشتبه به والضحياا.

وأضاف واديل، أنه تم إطلاق سراح المشتبه به من السجن قبل أيام قليلة من إطلاق النار، مؤكدا أن حالة الضحايا ما زالت مجهولة، لكنهم نقلوا إلى المستشفى.

وقلما يمر أسبوع في الولايات المتحدة دون حوادث إطلاق نار توقع قتلى وجرحى بين الأبرياء، ومع ذلك يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشة موضوع تشديد القيود والرقابة على حمل السلاح الناري

المصدر: وكالات

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