بومبيو يحث مصر على احترام حرية الصحافة وحقوق الإنسان

دعا وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو مصر لاحترام حرية الصحافة، بعد أيام من اقتحام قوات أمن مصرية مقر موقع "مدى مصر" الإخباري على الإنترنت واحتجاز 3 من العاملين فيه لفترة وجيزة.

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وقال في مؤتمر صحفي "نواصل في إطار شراكتنا الاستراتيجية القديمة مع مصر إثارة الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي".

وقال الموقع يوم الأحد إن "قوة من 9 أفراد اقتحمت مقره في الساعة الواحدة والنصف ظهر الأحد وسرعان ما صادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر أعضاء الفريق الموجودين... ورفض الضباط الكشف عن هوياتهم".

وأضاف الموقع أنه جرى إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة، ومنهم لينا عطا الله رئيسة التحرير، من أحد مراكز الشرطة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وذكرت النيابة العامة، أنها اطلعت على محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني، التي توصلت إلى إنشاء جماعة "الإخوان المسلمين" الموقع الإلكتروني المذكور، "لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، هذا وقد أسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة".

المصدر: "رويترز"