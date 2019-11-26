وفد سياسي من "طالبان" يزور إيران ويبحث مع ظريف آخر المستجدات الأفغانية

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في طهران، مع وفد سياسي من حركة "طالبان"، برئاسة الملا ملا عبد الغني برادر، آخر المستجدات على الساحة الأفغانية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية إن ظريف أكد خلال اللقاء "على ضرورة خروج القوات الأمريكية بشكل كامل من أفغانستان".

وطالب ظريف الأفغان بالإسراع في الدخول بمفاوضات سياسية بين جميع الأطراف لتشكيل حكومة يشارك فيها الجميع.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أعلنت أواخر سبتمبر الماضي عن قيام وفد سياسي من حركة "طالبان" بزيارة إلى طهران "بعد زيارته لموسكو".

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وذكرت الوزارة أن طهران عقدت محادثات مع الحركة بعد أسبوع من انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة و"طالبان".

وأعلنت إيران في سبتمبر الماضي أنها كانت تجتمع مع ممثلين لـ"طالبان" بعلم الحكومة الأفغانية، بعد تقارير عن محادثات واشنطن مع الحركة حول وقف لإطلاق النار وانسحاب محتمل للقوات الأجنبية من أفغانستان. وفي نفس الشهر، انهارت المحادثات الأمريكية مع "طالبان".

المصدر: تسنيم