ترامب يعفو عن ديك عيد الشكر"الزبدة" ويهاجم الديمقراطيين

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديك الرومي المدعو "باتير" (زبدة) عفوا رئاسيا بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر الوطني في البلاد، واغتنم الفرصة لمهاجمة الديمقراطيين.

وخلال مراسم العفو التي أقيمت في حديقة الورود بالبيت الأبيض، قال ترامب أمام الحضور مخاطبا الديك المحظوظ: "باتير، أمنحك عفوا تاما وكاملا".

We have a winner: "Butter" received the title of National Thanksgiving Turkey! 🏆 pic.twitter.com/TxixVMtDpo — The White House (@WhiteHouse) November 26, 2019

ولم يفوت ترامب الفرصة للسخرية من الحزب الديمقراطي الذي يضغط عليه سعيا إلى تنحيته. وقال ساخرا إنه والديكان يعرفون بعضهم البعض، في إشارة إلى أنه لم يلتقي الكثير من الشهود في ملف عزل الرئيس، كما قال سابقا.

وأضاف ترامب مازحا: "يبدو أن الديمقراطيين يتهمونني بأنني أتعامل بنعومة مع تركيا"، علما أن اسمي جمهورية تركيا والطائر الديك الرومي ينطقان باللغة الإنجليزية بطريقة متشابهة.

وكان في البداية ديكان لاختيار أحدهما لمنحه العفو، ويدعى الديك الثاني "خبز".

والديكان كانا في رعاية المزارع ويلي جاكسون من ولاية كارولينا الشمالية.

وحسب جاكسون، يبلغ وزن الديك "الزبدة" قرابة 21 كيلوغراما، فيما يزن "الخبز" 20.5 كيلو.

و"الزبدة" معجب بألحان آلة القربة ومشاهدة سباق سيارات "ناسكار" ويفضل تناول البطاطا الحلوة المقلية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

أما الديك "الخبز" فهو يحب سماع موسيقى "بلوغراس"، وهو نوع من الموسيقى الأمريكية الشعبية.

المصدر: RT + وكالات