البيت الأبيض يدعو الأمريكيين للاختيار بين الديكين التركيين الروميين "خبز" و"زبدة"

قبل يومين من عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة نشر البيت الأبيض صورتين لديكين تركيين روميين، داعيا المواطنين للتصويت واختيار الطائر الذي سيمنحه دونالد ترامب عفوا رئاسيا هذا العام.

ونشر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء تغريدة في "تويتر"، كشف فيها أن أحد الديكين يدعى "بريد"، أي "خبز"، والثاني اسمه "باتير"، أي "زبدة".

وتساءل: "خبز أم زبدة؟"، وأضاف مخاطبا المواطن: "لا تنسى أن تدلي بصوتك لاختيار ديك عيد الشكر الوطني!"

Bread or Butter? Don't forget to cast your vote for National Thanksgiving Turkey by 11 a.m. ET! pic.twitter.com/Yj6xl9jNXb — The White House (@WhiteHouse) 26 ноября 2019 г.

ويصادف عيد الشكر يوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي فترة العيد تتبع الرئاسة الأمريكية تقليدا سنويا يقضي بمنح عفو عن أحد الديوك الرومية كي لا يقدم كوجبة طعام على مائدة العيد.

المصدر: RT